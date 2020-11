Auch sportlich hat die kurze Vorbereitung Auswirkungen. „Teams, die jetzt schon eingespielt sind, tun sich wahrscheinlich leichter“, sagte Pöltl. Er selbst müsste sich sehr schnell an ein neues Umfeld gewöhnen, sollte er in einem solchen landen. Zuletzt hatte sich der NBA-Profi in Wien mit Individualtraining fitgehalten. In den USA wird er vorerst entweder mit einer Kleingruppe seines Agenten in Los Angeles oder mit Spurs-Coaches in San Antonio trainieren.