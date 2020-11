„Um 20.09 Uhr ist ein Täter durch WEGA-Kräfte neutralisiert worden“, gab Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Dienstag in der Früh bekannt - also nur neun Minuten, nachdem die ersten Notrufe eingegangen seien. Gleichzeitig hob er die Wichtigkeit des Streifendienstes der Exekutive hervor, der ein so schnelles Reagieren auf die terroristische Attacke ermöglicht habe. Das Bundesheer hat Kräfte des Jagdkommandos mit gepanzerten Fahrzeugen nach Wien verlegt.