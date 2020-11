Ausgerechnet vor dem Auftritt in seiner Heimat ziehen die Bayern, die heute in der Champions League auf Red Bull Salzburg treffen (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker), ihrem Publikumsliebling David Alaba im Vertragspoker die Daumenschrauben an. Der deutsche Rekordmeister nahm das Angebot zur Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages öffentlichkeitswirksam vom Tisch. Für „Krone“-Kolumnist und Legende Andreas Herzog ist Geld allein nicht der Hauptgrund: