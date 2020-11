Der beste Liga-Saisonstart (fünf Siege, ein Remis) seit 2015 erleichtert den Tanz auf drei Hochzeiten. Zumal jetzt vor der Länderspielpause noch zwei wichtige Partien warten: am Donnerstag der notwendige „Pflichtsieg“ in der Europa League gegen Dundalk (bei der Generalprobe in Irland nur ein 1:1 bei St. Patrick’s) und am Sonntag der Liga-Gipfel gegen Salzburg.