Weniger Parteienverkehr bei Polizei

Einschränkungen gibt es auch bei der Polizei, so wird der Parteienverkehr in der Landespolizeidirektion Kärnten sowie im Polizeikommissariat Villach heruntergefahren. Er soll vorrangig telefonisch oder auf elektronischem Wege abgewickelt werden, hieß es in einer Aussendung. Eine persönliche Anwesenheit in der Behörde werde zwar weiterhin möglich sein, aber möglichst vermieden.