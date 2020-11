Benannt nach dem griechischen Götter-Geschwisterpaar, haben die Brüder nach ihrem Auszug ein göttliches Zuhause bei Sebastian, Viktoria und Günther gefunden. In den Räumen ihres Palastes finden die jungen Katzen überall etwas zum Spielen, und sie genießen die viele Aufmerksamkeit. Besonders ihre Entdeckungsreisen im Garten sind täglich eine spannende Abwechslung. Was für ein Glück, dass alles so geendet hat.