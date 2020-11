Verstärkt Kontrollen an den österreichischen Grenzen

Zu den Hintergründen der Täter konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Großeinsatz der Exekutive läuft auch in den Nachtstunden weiter. So sind 150 Cobra- sowie 100 WEGA-Beamte im Einsatz, dazu kommen mehrere Hundert Streifenpolizisten sowie Kräfte in Zivil. Die Gefahrenabwehr werde mit aller Kraft sichergestellt, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf. Auch werden in Absprache mit den Partnerländern verstärkt Kontrollen an den österreichischen Grenzen vorgenommen.