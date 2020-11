In der Demokraten-Hochburg Washington kam es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu wilden Protesten gegen den amtierenden Präsidenten (Stichwort: Black Lives Matter). Sollte er tatsächlich erneut das Rennen machen, könnten hier jedenfalls die Fetzen fliegen. Einen Vorgeschmack lieferten in den vergangenen Tagen bereits Trump-Gegner und dessen Fans bei kleineren Wortgefechten und Demos.