„Jammern hilft uns jetzt aber nicht weiter“, meint Gastronom Heiner Raschhofer, neben der Szene in Salzburg mit sieben weiteren Lokalen vertreten. Um alle Vorräte aufzubrauchen, gab es in den „Indigo“-Filialen am Montag gegen eine Spende Gratis-Essen. Die Maßnahmen treffen alle Betriebe hart: „2020 reden wir nicht über Gewinne, sondern vom Überleben.“ Rund 400 Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit.