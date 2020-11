Es liegt nicht nur an der Regierung, etwas zu tun, sondern an uns allen“, sagt Hans-Peter Hutter vom Zentrum für Public Health an der Med Uni Wien. Denn in den kommenden Wochen werde es ganz wesentlich sein, dass „alle zusammenhalten, dass alles, was man hat schleifen lassen, wieder aufgegriffen wird und dass wir wieder zurück zur Vernunft kehren“, sagt der Umweltmediziner. Denn was aus den Spitälern zu hören ist, ist kein Schuss vor, sondern in den Bug.“



Grafik: Die Maßnahmen im Überblick