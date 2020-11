In Schotterrinne

Am späten Nachmittag wurde leider zur Gewissheit, was sich in den Stunden zuvor bereits abgezeichnet hatte. Die Leiche von Thomas H. wurde am Montag gegen 15.15 Uhr mit dem Bundesheerheli entdeckt. Der Bergsteiger war am Heimweg auf der Nordseite der Kremsmauer etwa 150 bis 200 Meter tief eine Felswand hinabgestürzt und lag in einer Schotterrinne.

Erst im Vorjahr war ein 56-Jähriger aus Nußbach auf der Kremsmauer ebenfalls tödlich verunglückt.