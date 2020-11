Mehrere Videos kursieren im Netz

Wie eine Sprecherin des Innenministeriums am Montagabend bestätigte, ist ein Täter in Haft. Ob die nahe gelegene Synagoge Ziel des Angriffs war, lasse sich noch nicht bestätigen, so die Sprecherin. Gegenüber krone.at hieß es, dass es zwei Todesopfer gibt. Ein Polizist ist seinen Verletzungen erlegen. Beim zweiten Toten soll es sich um einen der Attentäter handeln. Dieser dürfte sich in die Luft gesprengt haben. In einem anderen Video sieht man sogar, wie ein Getroffener - möglicherweise ein Polizist - auf dem Schwedenplatz zu Boden fällt.