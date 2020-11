Die UEFA dementierte am Abend auf dpa-Anfrage den Bericht von „Le Parisien“ bezüglich Russland und verwies auf Äußerungen des Präsidenten Aleksander Ceferin. Angesprochen auf ein Szenario, wonach die EM in ein Land zusammengezogen werden könnte, hatte der UEFA-Chef im Oktober noch gesagt: „Derzeit denken wir nicht darüber nach, aber wir könnten verschiedene Sachen umsetzen.“ Es gebe wenige Länder, die so ein Turnier stemmen könnten. „Deutschland wäre natürlich geeignet, aber darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Wir sind weiterhin optimistisch, dass es auch so geht.“