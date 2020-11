Der übrigens in Salzburg dem Wiedersehen mit einem besonderen Mann entgegenblickt: „Auf Herbert Ilsanker freue ich mich ganz besonders“, sagte Flick über den Salzburger Tormanntrainer, der diese Position schon während Flicks Kurzzeit-Engagement von Juli bis August 2006 als Co-Trainer unter Giovanni Trapattoni innehatte. „Ich war damals alleine in Salzburg, und meine Frau kam nur zum Wochenende. Herbert Ilsanker hat mich ein bisserl unter seine Fittiche genommen“, sagte Flick über den Vater von ÖFB-Legionär Stefan Ilsanker. Ilsanker senior besitzt in Österreichs Stadien vor allem deshalb Kultstatus, weil er selbst bei Minusgraden mit kurzer Hose auf der Betreuerbank sitzt.