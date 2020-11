853 Neuinfektionen und sieben Todesfälle sind am Montag in Oberösterreich gemeldet worden. Die Zahl der aktiv Erkrankten im Bundesland lag damit bei 8025. Die Lage in den Spitälern war mit 473 Covid-19-Patienten auf Normal- und weiteren 57 auf Intensivstationen angespannt. Planbare Eingriffe werden - wie bereits vor einigen Tagen angekündigt - verschoben. Betroffene werden direkt von den Spitälern kontaktiert, informierte der Krisenstab des Landes.