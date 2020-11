Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und mehrere Experten warnten am Montag eindringlich, die am Dienstag in Kraft tretenden Maßnahmen zu beachten und nicht nur im Lockdown umzusetzen. Binnen einer Woche war ein Anstieg von 62 Prozent bei den Covid-19-Patienten in den Spitälern zu verzeichnen. Auf den Intensivstationen machte das Plus sogar 78 Prozent aus.