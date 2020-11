Womöglich sorgte die Kritik an ihm nun auch bei Djokovic für ein Umdenken. Denn am Montag schob der Serbe eine weitere Erklärung für seine schwache Darbietung nach. Er habe auch deswegen nicht viel Lust gehabt, zu spielen, weil am Tag vor der Partie mit Amfilohije Radovic ein hoher Geistlicher der serbisch-orthodoxen Kirche mit 83 Jahren an Corona gestorben war. „Die traurigen Nachrichten haben mich beeinflusst“, so Djokovic ...