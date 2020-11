Wenn sich die sportlich Verantwortlichen der Regionalligaklubs am Monitor zur außerordentlichen Klassenausschusssitzung zusammensetzen, geht’s weniger um die aktuelle Meisterschaft - die im Frühjahr so normal wie in Corona-Zeiten möglich zum Abschluss gebracht werden soll - als um die Zukunft der höchsten heimischen Amateurliga. Am 30. Juni 2021 wird der Bruch des Salzburger Fußballverbandes mit der Westliga amtlich. Zu erörtern ist, wie es hier danach mit der dritten Leistungsstufe weitergeht.