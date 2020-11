Überleben zählt: Willkommen also im Lockdown. Den, den niemand wollte. Den, der notwendig ist, obwohl ihn kaum einer versteht. Den, den wir brauchen, damit unsere Intensivbetten nicht überlastet werden und uns im schlimmsten Fall das beschert, was etwa Italien hinter sich hat. Die Bilder aus Bergamo, das Leid, die Verzweiflung in den Augen Angehöriger, die sich nicht einmal verabschieden konnten. Alle reden über den Begriff Triage, der diese Szenarien zusammenfasst. Es stammt aus dem Französischen und heißt übersetzt so viel wie „aussortieren“. Ein „spezifiziertes Verfahren zur Priorisierung medizinischer Hilfeleistung“, wenn eine Ressourcenknappheit vorliegt. Der deutsche Top-Virologe Drosten erklärt das so: Man habe z. B. einen alten Covid-19-Patienten, der seit einer Woche auf der Intensivstation beatmet werde, mit einer Überlebenschance zwischen 30 und 60 %. Und dann kommt ein 35-jähriger Vater dreier Kinder mit einem schweren Covid-Verlauf. Der jüngere Patient müsse dringend an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden, sonst sei er bald tot. Drosten: „Was machen Sie? Sie müssen einen der älteren Patienten abmachen.“ Die heimische Bioethikkommission stellte bereits im März fest, dass die Vergabe von Intensivbetten im Fall des Falles rein von den Überlebenschancen abhängig zu machen sei und nicht etwa vom Alter oder anderen Faktoren. Um das geht es in diesem Lockdown - obwohl es niemand will.