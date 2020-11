„Corona hat die Thematik des Klimawandels vielfach in den Hintergrund gedrängt. Doch dessen Auswirkungen erfordern ebenso konsequentes Handeln wie aktuell in der Corona-Krise“, sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP). Am Montag leitete er die konstituierende (Video-)Sitzung des neuen Klimarates der oö. Landesregierung.