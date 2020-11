Männer und Frauen gleich betroffen

Am stärksten stieg die Arbeitslosigkeit in den saisonal stark schwankenden Branchen. Sowohl am Bau als auch im Tourismus und in der Gastronomie betrugen die Zuwächse über 30 Prozent. Sowohl bei den 15.802 Frauen (ein Plus von 4402 oder +38,6%) als auch bei den 12.536 Männern (+3527 oder +39,1%) kam es zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit.