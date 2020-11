So wird’s Gansl gesund

Schon beim Kauf sollte man auf die Qualität des Fleisches achten. Nicht nur Tierschützer, auch Ernährungsexperten raten davon ab, Stopfgänse zu kaufen, wie sie leider noch immer im heimischen Handel erhältlich sind. Während heimische Gänse ihr Gewicht in etwa 28 Wochen anfressen, werden etwa in Polen oder Ungarn Gänse in nur zwölf Wochen mit Mais, das mehrmals täglich gewaltsam in sie hineingepresst wird, aufgefüttert. Sie sind extrem fett. Käufer sollten also auf heimische Biohaltung setzen oder auf den Verweis „Ohne Lebendrupf und Stopfmast“ achten.