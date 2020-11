Ändern könnte sich die Situation wenn es zu Ausfällen beim Personal kommt. Dies sei beim ersten Lockdown im Frühjahr geschehen. „Deswegen haben wir begonnen das kontaktlose Zahlen in den Regionalbussen einzuführen. Wir wollen hohe Sicherheitsstandards“, erklärt Schnöll. Derzeit wird begonnen Plexiglasscheiben zum Schutz der Fahrer in die Regionalbusse einzubauen. 350 werden es insgesamt sein. Die Kosten: rund 250.000 Euro. Bisher hat es in Salzburg noch keinen nachweisbaren Cluster in den Öffis gegeben.