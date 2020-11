In der Herrengasse sind schon deutlich weniger Passanten unterwegs. Und gerade das macht Carina Harbisch (Fashion-Store in der Stubenberggasse) Sorgen. „Die Kundschaft von auswärts wird ausfallen, wenn es nirgendwo in der Stadt die Möglichkeit gibt, auf einen Kaffee zu gehen oder etwas zu essen oder zu trinken.“ Ihre Mitarbeiter muss sie wieder in Kurzarbeit schicken. Harbisch hofft jetzt „auf die Loyalität meiner Stammkunden“.