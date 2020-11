22-Jähriger lief hinterher, ebenfalls attackiert

In einem Tunnel am Monbijoupark gegenüber der Museumsinsel kam es nach Zeugenberichten zu einem Streit zwischen der Gruppe und einem Mann. Dabei soll der Mann den Buben mit einem Messer gestochen haben. Während sich mehrere Mitglieder der Gruppe sofort um den Verletzten gekümmert haben sollen, sei der 22-Jährige dem Täter hinterhergerannt. Um sich vor dem Messer zu schützen, habe dieser - so ein Augenzeuge gegenüber dem „Tagesspiegel“ - seine Jacke um die Hand gewickelt. Doch der Messermann habe gezielt in die Schulter des 22-Jährigen gestochen und sei danach davongelaufen.