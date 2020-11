„Wenn es wirklich so ist, dass David Alaba alles aus den Nachrichten erfahren hat, dann wäre das enttäuschend vom FC Bayern. So kenne ich den Verein nicht.“ Das sagt Bayern-München-Legende Mario Basler im Skype-Interview mit Michael Fally (im Video oben) bezogen auf die jüngsten Entwicklungen im Vertragspoker um David Alaba. Das komplette Interview mit Mario Basler (in dem‘s natürlich auch um den Champions-League-Kracher der Bayern in Salzburg aber auch um Andi Herzog, Peter Pacult und etwa Felix Magath geht) gibt‘s morgen Dienstag, ab 6 Uhr früh auf krone.at.