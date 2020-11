Die SPÖ hat der Regierung ein „desaströses Informationsmanagement“ im Zusammenhang mit den Schulen vorgeworfen. Erst am Freitag sei angekündigt worden, dass die Schulampel bundesweit gelb bleiben soll. Am Samstag seien die Oberstufen dann in einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ vom Umstieg auf Fernunterricht informiert worden, und auch von der Möglichkeit, bei Ampelfarbe Orange Schichtbetrieb zu fahren, sei keine Rede mehr. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) stellte am Montag klar, dass auch die Hochschulen auf Ampelfarbe orange wechseln und nur noch Unterricht vor Ort abhalten sollen, wenn dies unbedingt notwendig sei.