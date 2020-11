Ein zehn Meter hohes Kunstwerk hat am Montag in den Niederlanden eine U-Bahn vor dem Absturz gerettet. Der Fahrer hatte die Garnitur nach der letzten planmäßigen Fahrt in Spijkenisse bei Rotterdam wie vorgesehen auf ein Abstellgleis gefahren. Aus noch ungeklärter Ursache stoppte die Bahn jedoch nicht an den Halteblöcken, sondern erst auf dem Kunstwerk unmittelbar dahinter - einer gigantischen Metallskulptur in Form der Schwanzflosse eines Wals. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.