Der Spielehersteller zeigte sich angesichts des Urteils „enttäuscht“ und kündigte an, in Berufung gehen zu wollen. „Wir glauben nicht, dass die eigenen Produkte und Dienstleistungen in irgendeiner Weise gegen die Glücksspielgesetze verstoßen“, so das Unternehmen in einer Stellungnahme. „Wir legen Berufung gegen diese Entscheidung ein und versuchen, eine Situation zu vermeiden, die die Fähigkeit niederländischer Spieler beeinträchtigt, ‘FIFA Ultimate Team‘ vollständig zu spielen.“