Im Internet machen Eltern ihrem Ärger Luft. Scharfe Kritik an der Untätigkeit der Regierung in Wien übt Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ): „Von Woche zu Woche steigen die Infektionszahlen rasant an und der Bund geht weiterhin fahrlässig mit den übervollen Schulbussen um. Der Schutz unserer Kinder muss absoluten Vorrang haben.“