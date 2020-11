Schecks zum Einkaufen und für Nachhilfe

Die Konjunktur beleben will er mit einem „Tirol-Scheck“ von bis zu 500 Euro. „Wir müssen jetzt in den Konsum investieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ich habe daher vor längerem das Modell eines ‚Tirol-Schecks‘ für Tiroler Produkte oder Dienstleistungen ins Spiel gebracht. Die tatsächliche Höhe soll sich an der des jeweiligen Einkommens orientieren, um soziale Treffsicherheit zu garantieren“, bekräftigt Wohlgemuth.