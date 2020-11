Interessant ist vor allem, dass eigentlich jeder in Deutschland nach Berlin will, weil dort die Kreativszene pulsiert. Trotzdem hat es euch ins schöne Leipzig verschlagen…

Brandon: Wir haben viele Freunde aus der Musikszene in Berlin und sie alle kämpfen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Es gibt dort so viele Musiker, dass man davon förmlich überrollt wird. Wir waren sechs Monate in Berlin, fanden nirgends wirklich Anschluss und hingen meist im Park herum, wo wir nichts taten, außer Bier zu trinken. (lacht)

Ashley: Wir sind jetzt keine Arbeitstiere, aber wir hatten zunehmend das Gefühl, dass wir unsere 20er dort versauern würden. Es gibt so viele Albtraumgeschichten von Musikerin in Berlin, die auftreten, kaum oder gar kein Geld dafür sehen und niemand vorbeischaut. Weil der Mitbewerb dort so hoch ist, sind die Venues nicht darauf angewiesen, jeden zu bezahlen. Ich finde, es gibt dort keine richtige Konzertkultur. Man zahlt am Kiosk ein Euro für ein Bier und sieht den Wert der guten Künstler nicht. Das Talent wird verschwendet und man reicht den Hut herum und steigt vielleicht mit 40 Euro aus, wenn es gut geht. Davon kann niemand leben.

Brandon: Wir sind aus einem kleinem Dorf in Irland und hatten schon in Dublin Probleme, in den Pubs unterzukommen. Berlin war dahingehend noch schlimmer. Man kann dort jeden Tag wo spielen, aber es kommt meanchmal niemand und man spielt gratis. Es ist wie ein Wurmloch, aus dem man sich nicht mehr befreien kann. In Leipzig kann man auch günstig wohnen, es gibt noch keine Wohnungskrise und die Gentrifizierung hat noch nicht überhandgenommen.