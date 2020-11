Der Krisenstab des Landes erklärte diese plötzlich so geringe Aufklärungsquote wie folgt: „Die Zahl von 26,68 Prozent ist der unterschiedlichen Betrachtungsweise der AGES geschuldet. Es geht um die Q-Einstufungen. Kontaktpersonen der Kategorie I, die positiv getestet wurden, geben wir auftragsgemäß als “Q1„ an. Damit wird angezeigt, dass die Ansteckungsquelle geklärt ist. Nun wertet die AGES aber plötzlich und ohne uns darüber zu informieren Q1 nur mehr dann als “Ansteckungsquelle identifiziert„, wenn bei “Q1„ der Name der positiv getesteten Person, zu der die Q1-Person Kontakt hatte, angeführt ist, also “Q1 zu xxx„. Die Namen hätten wir natürlich und könnten sie jeweils dazu schreiben, wenn wir gewusst hätten, dass wir das tun sollten. Wird diese Zählweise adaptiert, so steigt auch unsere “Aufklärungsquote„ wieder sprunghaft an.“