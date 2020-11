Vorbild und Hoffnungsschimmer in schwierigen Zeiten: Ein Kleinstunternehmen in Trausdorf zeigt, wie man auch in der Krise überleben kann. Im Holzkompetenzzentrum von Martina Rauner und Florian Andronik werden heimische Stämme zu Brennholz verarbeitet. Nachhaltige Forstwirtschaft steht im Vordergrund.