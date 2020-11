Der italienische Schauspieler, Komiker, Regisseur und Moderator Gigi Proietti ist am Montag, am Tag seines 80. Geburtstag, in einem Krankenhaus in Rom gestorben. Der populäre Schauspieler, der sowohl im Theater, als auch in Filmen und erfolgreichen TV-Serien aufgetreten war, ist vor einigen Tagen ins Spital eingeliefert worden. Wegen Herzbeschwerden hatte sich sein Zustand am Sonntag verschlechtert, teilte seine Familie mit.