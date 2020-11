Digitaler Unterricht ab neunter Schulstufe

Die spürbarsten Veränderungen werden vom Bund ab der neunten Schulstufe umgesetzt und betreffen somit AHS-Oberstufen, berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie Berufsschulen. Am Dienstag, den 3. November, kommen diese Schüler noch einmal an den Standort, um ihre Lernmaterialien zu holen. Der Klassenvorstand informiert über die weitere Vorgehensweise. „Mir ist wichtig, dass wir erreicht haben, dass Schülerinnen und Schüler zumindest in kleinen Gruppen an die Schulen geholt werden könnnen, um Rückfragen zu klären oder den Stoff zu wiederholen. Auch der Unterricht in Werkstätten, Labors sowie der fachpraktische Unterricht kann in Kleingruppen stattfinden“, so Hutter.