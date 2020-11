Die Fragen zu Alaba direkt vor dem Champions League gegen Red Bull Salzburg am Dienstag (21 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) ärgerten jedoch den sonst so gelassenen Bayern-Trainer: „Mal ganz ehrlich, ich sage jetzt einmal was zu David: Ich bin alles andere als glücklich, dass wir uns mit diesem Thema - in einer Woche in der wir zwei schwere Spiele gegen Salzburg und Dortmund haben - beschäftigen müssen“, stellt Flick klar.