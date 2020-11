In der Nacht von heute auf morgen, Dienstag, gelten ab Mitternacht die verschärften, bundesweiten Corona-Maßnahmen. Ein Blick der Landesstatistik auf die aktuelle Lage in Salzburg ergibt folgende Eckpunkte: Erstmals gibt es mehr als 3300 aktiv infizierte Personen im Land, 112 von 119 Gemeinden sind betroffen und mehr als 3700 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne oder verkehrsbeschränkt.