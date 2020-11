Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ist seit zwei Wochen verstärkt in der heimischen Bevölkerung nachweisbar. Das hat die Virologin Monika Redlberger-Fritz am Mittwochvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz im Gesundheitsministerium deutlich gemacht. Es gebe eine „immense Grundzirkulation in der Bevölkerung“, sagte die Leiterin des Zentrums für Virologie an der MedUni Wien.