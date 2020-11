Bundesweit sind zu Beginn des zweiten Lockdowns 423.750 Menschen ohne Job, was im Vergelichszeitraum zum Oktober 2019 ein Plus von 19,7 Prozent ausmacht. Das entspricht knapp 70.000 Menschen. Bei der Zunahme im Bundesländervergleich liegt Salzburg mit einem Plus von 25,6 Prozent auf Platz vier. Spitzenreiter ist Tirol (plus 38,9 Prozent), am geringsten fiel der Anstieg in Kärnten (9,5 Prozent) aus. Die Arbeitslosenquote liegt in Salzburg bei 6,3 Prozent nach nationaler Berechnung: Das ist der zweitniedrigste Wert nach Oberösterreich (Österreich: 8,7).