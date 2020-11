In Ruhe ausprobieren

Sollten Sie Ihren Wunsch-Hintergrund zunächst ohne Publikum ausprobieren wollen, können Sie dies über die Kalender-Funktion in Teams tun. Klicken Sie oben auf „Jetzt besprechen“ und schon befinden Sie sich in einer Videokonferenz mit sich selbst, in der Sie nach Herzenslust Hintergrundbilder austauschen und testen können.