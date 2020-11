Ausgerechnet gegen das Anti-Atom-Land Österreich hat die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren in Sachen Atommüll eröffnet. Ein Mahnschreiben aus Brüssel „erinnert“ an die entsprechende Richtlinie. Diese deckt nicht nur radioaktiven Abfall in Atomkraftwerken ab, sondern auch jenen aus der Verwendung radioaktiven Materials in der Medizin, der Forschung, der Industrie und für landwirtschaftliche Zwecke.