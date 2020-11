Campisi fragte noch während der Show, was er denn noch tun solle. Offenbar hat er sich vom Schock und Ärger schnell erholt, denn schon am Wochenende kündigte er für die nächste Sendung an: „Wir arbeiten sehr hart an unseren Slow Fox für kommenden Freitag! Balazs‘ Kritik hat uns die Inspiration für unsere nächste Geschichte gegeben! Wir hoffen, dass es euch gefallen wird.“ Wir sind gespannt!