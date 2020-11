Rachepornos laut Telegram-AGB an sich verboten

Die erniedrigenden Clips und Fotos wieder aus dem Internet tilgen? Fast unmöglich: Der Krypto-Messenger Telegram mit Sitz in Dubai gilt als notorisch unkooperativ bei der Löschung illegaler Inhalte - auch, wenn in den Nutzungsbedingungen klargestellt wird, dass „illegale pornografische Inhalte auf öffentlich sichtbaren Telegram-Kanälen“ nicht geduldet würden. Es gibt auch eine Meldestelle für solche Inhalte.