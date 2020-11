Hamilton hält sich im Vertragspoker mit Mercedes seine Zukunft in der Formel 1 weiter offen. „Ich wäre gern hier nächstes Jahr, aber es ist nicht garantiert“, sagt der Brite. Schon in zwei Wochen in der Türkei kann der Mercedes-Pilot seinen siebenten WM-Titel einfahren und die Bestmarke von Michael Schumacher einstellen. Hamiltons Vertrag mit dem Werksteam läuft am Jahresende aus.