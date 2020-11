Beim Heimabschluss vor Fans in Liebenau keine Punkte - schade! Mir hat bei Sturm etwas der Zug zum Tor gefehlt, auch die Passgenauigkeit war nicht hoch genug, um den LASK noch mehr unter Druck zu setzen. Aber man hat gemerkt, dass Sturm mit einer großen Mannschaft mithalten kann. Ein sehr positives Signal! In entscheidenden Szenen hat man falsche Entscheidungen getroffen. Etwa, als Friesenbichler im Laufduell nach außen statt in die Mitte zieht. Durch das Kreuzen hätte er ein Foul provozieren können oder er wäre gleich in Richtung Tor durch gewesen.