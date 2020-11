Für Aufsehen sorgt ein Teil der Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung, laut der schwach positiv auf das Coronavirus getestete Spitalsmitarbeiter und Pflegekräfte weiter in Krankenhäusern und Heimen arbeiten dürfen. Gewerkschaften, Arbeiter- und auch Ärztekammer kritisierten diese Vorgabe „auf das Schärfste“, sende sie doch ein völlig falsches Signal aus. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will nun das Gespräch mit der Gewerkschaft suchen und ist um Klarstellung in der Causa bemüht: Kein aktiv Kranker werde in einem Spital arbeiten.