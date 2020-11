Wie wird man König von England? Eivor, Held von Ubisofts kommenden Action-Adventure „Assassin‘s Creed: Valhalla“ hat da in einem neuen Werbespot ein paar Tipps parat. Schließlich bekommt man keine zweite Chance, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Wer es dem Wikinger nachmachen möchte: Das finale Spiel erscheint am 10. November für Xbox, PS4 und PC, die PS5-Version folgt am 12. November.