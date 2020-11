Der Hänge- und Paragleiter Club Windischgarsten führte am 1. November gegen 12 Uhr wie jedes Jahr den traditionellen „Allerheiligenflug“ in Roßleithen durch. Daran nahmen neben mehreren Mitgliedern des Vereins auch ein langjähriges Mitglied, ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems teil. Die aus vier Drachenfliegern und einigen Paragleitern bestehende Gruppe startete vom Kleinerberg in einer Höhe von 1.287 Meter. Gegen 12 Uhr setzte der überaus erfahrene Drachenflieger bei günstigen Bedingungen zum Landeanflug an. Plötzlich stürzte der 70-Jährige aus circa zehn Metern Höhe ungebremst zu Boden. Dadurch erlitt er schwere Verletzungen und musste vom Notarzthubschrauber „Martin 3“ in das Klinikum Wels geflogen werden.