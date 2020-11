Den Auftritt Bidens an der Seite Lady Gagas beschrieb der Trump-Mitarbeiter als „verzweifelten Versuch“ des Demokraten, die Zustimmung zu seinem „glanzlosen Wahlkampf“ anzutreiben. Er sei aber ein Schlag ins Gesicht für die „600.000 Menschen in Pennsylvania, die in der Fracking-Industrie“ tätig seien. Biden habe „linken Aktivisten wiederholt versprochen“, im Falle seiner Wahl Fracking zu verbieten, fügte Murtough hinzu.